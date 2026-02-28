İSTANBUL 8°C / 5°C
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
  Bakan Yumaklı: Milletimizin güçlü duruşu sayesinde vesayet anlayışı geride kaldı
Güncel

Bakan Yumaklı: Milletimizin güçlü duruşu sayesinde vesayet anlayışı geride kaldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güçlü duruşu sayesinde vesayet anlayışı geride kaldı, demokrasi ve özgürlüklerimiz daha da güçlendi, milli irade her alanda hakim kılındı.' ifadesini kullandı.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 17:03 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Milletimizin güçlü duruşu sayesinde vesayet anlayışı geride kaldı
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Millet iradesine vesayet gölgesi düşürülmek istenen, inanç ve özgürlüklerin baskı altına alındığı 28 Şubat sürecinin üzerinden 29 yıl geçtiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"O karanlık dönem hafızalarımızda bir ibret vesikası, demokrasimiz için ise önemli bir ders olarak yerini aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güçlü duruşu sayesinde vesayet anlayışı geride kaldı, demokrasi ve özgürlüklerimiz daha da güçlendi, milli irade her alanda hakim kılındı."

