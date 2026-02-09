Temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Bakan Yumaklı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Deprem Bölgesi Tarımsal Üretimin Yeniden Ayağa Kaldırılması Projesi' toplantısında çiftçilere hitap etti. Deprem bölgesine yapılan yatırımların tamamlandığında 110 milyara ulaşacağını ifade eden Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak altyapıdan finansmana kadar, özellikle üretim planlamasının artık bizim için olmazsa olmaz bir husus olması da hasebiyle burada bütün unsurları burada bir araya getirmekle birlikte her alanda üreticilerimizin yanında olduk. Bölgede 459 su ve sulama tesisi yapıldı. Bu süre içerisinde 60 milyar liralık bir bedel. Yapılmaya devam edilenler var. İnşallah bütün hepsi tamamlandığında bu rakam 110 milyara tamamlanmış olacak. Bu yatırımlarla hem vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyaçları karşılandı, hem de çiftçilerimizin, üreticilerimizin su ve sulama ihtiyaçları karşılanmış oldu. Tarımsal üretim alt yapısının yeniden ayağa kaldırılması adına 11 ilimizde 67 milyar liralık üreticilerimize destek ve tarımsal yatırım yaptık. Bu dönemde özellikle hem büyükbaş hayvanlarını, hem küçükbaş hayvanlarını, hem arı kovanlarını hem de buna benzer makine ve ekipmanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bu kayıpları birebir de kendilerine tevdi etmiş olduk"diye konuştu.

"11 MİLYAR LİRALIK KAYNAĞI BU PROJE İLE 11 İLİMİZE AKTARACAĞIZ"

Projenin detayları hakkında bilgi de aktaran Bakan Yumaklı, "Biz üretirken aslında bazı konuların farklı şekilde ele alındığını bu proje ile göstermiş olacağız. Bu projeyi dünyaya örnek olarak ta göstermiş olacağız. Yabancı kaynaklı bir proje. Özelikle dünya bankası ile yürüttüğümüz bu proje ile 250 milyon dolar yaklaşık 11 milyar liralık kaynağı bu proje ile 11 ilimize aktaracağız. Bu projenin 4 ana başlığı var. Birinci, en önemlisi iklim değişikliği en önemlisi su konusu. Sulama alt yapısının modernize edilerek bu proje ile karşılanmış olacak. İkincisi ortak makine ve ekipmanların kurulması, üretim için en önemli husus girdi maliyetlerinin düşürülesi ve ürünün de fiyatından satılabilmesinin sağlanması. Üçüncüsü ise hayvancılık. Özellikle dünya genelinde hayvancılıkla ilgili bir daralma yaşanıyor. Gerek bizim içinde bulunduğumuz Avrupa ve diğer coğrafyalarda istatistiklere yansımış görüyoruz. Hayvancılığın güçlendirilmesi, bizim gibi sadece kendi ülkesinde değil, etrafındaki ülkeleri bile besleyecek bir potansiyele sahip olması nedeniyle son derece önemli. Dördüncü konusu ise meralarımızın iyileştirilmesi" şeklinde konuştu.

'ÜRETİCİLERE YÜZDE 90 HİBE'

Makine ekipmanlarına yönelik yüzde 90, kanatlı hayvanlarda ise yüzde 75'e varan hibelerin olacağına değinen Yumaklı, "Arkadaşlarımızın özellikle araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmasını yürüttüğü bir türle alakalı artık biz bunu projeye aktarabiliriz dediğimiz meraların iyileştirilebileceği bir bitki türüyle inşallah bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Bu projeyle kullanım esasına dayalı makine ve ekipman parkları 11 ilde 25 makine ekipman parkı ile inşallah vücuda gelmiş olacak. Burada makine ve ekipmanları birlikleri ve üreticilere yüzde 90 hibe ile vermiş olacağız. Hayvancılıkta işletmeleri kapasitelerinin rahatlaması olmazsa olmazımız. İnşallah bu konuda modern teknikler ve hibelerle destek vermiş olacağız. Burada da büyükbaş ve küçükbaş ve kanatlı üreticilerimizin kapasite artırımlarını, alet ekipman modernizasyonlarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını yüzde 75'e varan bir hibeyle inşallah bu projeden desteklemiş olacağız. Böylece bütün isteğimiz, bütün arzumuz, bütün dileğimiz başarılı sonuçları görmek, hem üretimin verimliliğini arttırmak hem de uygulamalarımızın çevre dostu olduğunu göstermek ve onları teşvik etmek olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.