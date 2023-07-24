Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Bugün hesaplara aktaracağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 734,1 milyon liralık pancar bakım avans ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "734 milyon 146 bin liralık pancar bakım avans ödemesini, üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.