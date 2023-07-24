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Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Bugün hesaplara aktaracağız

Orman ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, 734 milyon 146 bin TL'lik pancar bakım avans ödemesinin bugün üreticilerin hesabına aktarılacağını duyurdu.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Bugün hesaplara aktaracağız
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 734,1 milyon liralık pancar bakım avans ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "734 milyon 146 bin liralık pancar bakım avans ödemesini, üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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