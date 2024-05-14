Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çok yakında açıklayacağız

Yumaklı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, gıda arz güvenliğinin temeli olan tarımsal üretimin her unsurunda büyük emek ve alın teri döken gizli kahramanlar olduğunu dile getirerek, "Her zorluğa göğüs gerip Anadolu topraklarını karış karış işleyerek üretmekten vazgeçmeyen insanlarımız var. Tarladan sofraya uzanan serüvende, emek ve gayretlerini hiç eksik etmeyen, ülkemiz için hiç durmadan üreten kahraman insanlarımızın, çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

- "85 MİLYON NÜFUSUMUZUN GIDA İHTİYACINI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal üretimi stratejik bir alan olarak ele aldıklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu dönemde Tarım Kanunu ve sektörü destekleyecek yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Verdiğimiz destekler ve altyapı yatırımlarımızla çiftçimizin üretimini artırdık. Yine bu dönemde ilk olarak çiftçimizin alın terini, doğal afetlere karşı koruyacak Tarım Sigortası'nı hayata geçirdik. Sübvansiyonlu kredilerle çiftçimizin finansman ihtiyacını karşıladık. Diğer yaptığımız çalışmalarla 85 milyon nüfusumuzun, 57 milyon turistin gıda ihtiyacını, hamdolsun, sorunsuz bir şekilde karşılıyoruz."

Yumaklı, gıda ihtiyacının giderek artacağına işaret ederek, gıda arz güvenliği için son bir yılda devrim niteliğinde düzenlemeleri uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bitkisel ve hayvansal üretimin planlı şekilde yapılması sürecini başlattıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu süreci, başta tarımsal örgütlerimiz başta olmak üzere paydaşlarımızın aktif katılımıyla sürdürüyoruz. Artık neyi, nerede, ne kadar üreteceğimizi planlayacak, kaynak israfını azaltacak, kaliteyi ve verimi artıracağız. Çiftçimizin gelirini garanti altına alacak sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeleri yaptık. Politikalarımıza yön verecek tarım sayımı sürecine başladık. Büyükşehirlerimize yakın üretim alanları oluşturarak, vatandaşlarımızın ürüne daha kolay ve uygun şartlarla ulaşımını sağlayacak çalışmalarımız devam ediyor. Yeni destekleme modelini de çok yakında açıklayacağız."

Bakan Yumaklı, yürütülen çalışmalarda en önemli yol arkadaşlarının tarımsal örgütler olduğunu vurgulayarak, derecelendirme çalışmasıyla örgütlerin etkinliğini artırmak için önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Son 22 yılda tarımsal üretimde önemli başarılara imza attıklarını söyleyen Yumaklı, "'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' düsturuyla çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma vizyonuyla politikalarımıza yön veriyoruz." dedi.