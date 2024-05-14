İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2534
  • EURO
    34,9261
  • ALTIN
    2435.07
  • BIST100
    10241.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çok yakında açıklayacağız
Güncel

Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çok yakında açıklayacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçinin gelirini garanti altına alacak sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, 'Yeni destekleme modelini de çok yakında açıklayacağız.' dedi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 16:15 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çok yakında açıklayacağız
ABONE OL

Yumaklı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, gıda arz güvenliğinin temeli olan tarımsal üretimin her unsurunda büyük emek ve alın teri döken gizli kahramanlar olduğunu dile getirerek, "Her zorluğa göğüs gerip Anadolu topraklarını karış karış işleyerek üretmekten vazgeçmeyen insanlarımız var. Tarladan sofraya uzanan serüvende, emek ve gayretlerini hiç eksik etmeyen, ülkemiz için hiç durmadan üreten kahraman insanlarımızın, çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

- "85 MİLYON NÜFUSUMUZUN GIDA İHTİYACINI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal üretimi stratejik bir alan olarak ele aldıklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu dönemde Tarım Kanunu ve sektörü destekleyecek yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Verdiğimiz destekler ve altyapı yatırımlarımızla çiftçimizin üretimini artırdık. Yine bu dönemde ilk olarak çiftçimizin alın terini, doğal afetlere karşı koruyacak Tarım Sigortası'nı hayata geçirdik. Sübvansiyonlu kredilerle çiftçimizin finansman ihtiyacını karşıladık. Diğer yaptığımız çalışmalarla 85 milyon nüfusumuzun, 57 milyon turistin gıda ihtiyacını, hamdolsun, sorunsuz bir şekilde karşılıyoruz."

Yumaklı, gıda ihtiyacının giderek artacağına işaret ederek, gıda arz güvenliği için son bir yılda devrim niteliğinde düzenlemeleri uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bitkisel ve hayvansal üretimin planlı şekilde yapılması sürecini başlattıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu süreci, başta tarımsal örgütlerimiz başta olmak üzere paydaşlarımızın aktif katılımıyla sürdürüyoruz. Artık neyi, nerede, ne kadar üreteceğimizi planlayacak, kaynak israfını azaltacak, kaliteyi ve verimi artıracağız. Çiftçimizin gelirini garanti altına alacak sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeleri yaptık. Politikalarımıza yön verecek tarım sayımı sürecine başladık. Büyükşehirlerimize yakın üretim alanları oluşturarak, vatandaşlarımızın ürüne daha kolay ve uygun şartlarla ulaşımını sağlayacak çalışmalarımız devam ediyor. Yeni destekleme modelini de çok yakında açıklayacağız."

Bakan Yumaklı, yürütülen çalışmalarda en önemli yol arkadaşlarının tarımsal örgütler olduğunu vurgulayarak, derecelendirme çalışmasıyla örgütlerin etkinliğini artırmak için önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Son 22 yılda tarımsal üretimde önemli başarılara imza attıklarını söyleyen Yumaklı, "'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' düsturuyla çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma vizyonuyla politikalarımıza yön veriyoruz." dedi.

  • tarım bakanı
  • i·brahim yumaklı
  • destekleme modeli
  • ürün sözleşmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.