Kabine üyeleri ve siyasiler oylarını kullandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için andık başına gitti. Bu kapsamda 61 milyonda fazla vatandaş oy kullanacak. Oy verme işlemi doğudaki 32 ilde 07.00'da başlayıp 16.00'da bitecek. Diğer iller de ise 08:00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

BAKAN YUMAKLI, OYUNU ANKARA'DA KULLANDI

Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yumaklı, oyunu "3259" numaralı sandığa attı.

Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Yumaklı, milletin her dönem çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıttığına dikkati çekerek, "Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde bir seçim geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Seçimde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sonuçların ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ, OYUNU GAZİ ANADOLU LİSESİ'NDE KULLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyunu Gazi Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bakan Göktaş, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, bugünü demokrasinin bayramı olarak nitelendirdi.

Her vatandaş gibi kendisinin de oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Göktaş, "Sonuçların vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum." diye konuştu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE OYUNU KULLANDI

Başakşehir'de oyunu kullanan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları sandığa davet etti.

Kabaktepe, eşi Amine Ateş Kabaktepe ve 2 çocuğuyla birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanacağı Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. 1144 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa ailesiyle giren Kabaktepe, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"İstanbul'da, tüm Türkiye'de ilçelerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. İnsanları sandığa davet ediyoruz. Kentlerimizi en iyi şekilde yönetecek adayların belirlenmesi noktasında, milletimizin bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. İstanbul'da sabah 04.30'dan itibaren başlayan mesaimiz var."

Kabaktepe, İstanbul'da sakin bir ortamda oy kullanma işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, "Bu sakinliği, olgunluğu herkesten bekliyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçimin sonucunda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek." dedi.

DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL, OYUNU ÜSKÜDAR'DA KULLANDI

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Önder Aksakal, 3378 numaralı sandıkta oy verdi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu seçimler önemli seçimler, geçmiş dönemlerde yaşadığımız seçimlerden biraz daha farklı özellikler arz ediyor." dedi.

Bu seçimlerin 2023 seçimlerinin devamı olduğunu belirten Aksakal, "Özellikle küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki hesaplarının mutlak surette bozulması adına bu seçimlerden Cumhur İttifakı partilerinin başarılı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun için DSP olarak da biz üzerimize düşen görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okuldaki diğer salonları ziyaret eden Aksakal, sandık görevlilerine ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.