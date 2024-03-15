İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2191
  • EURO
    35,1364
  • ALTIN
    2238.28
  • BIST100
    8822.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı: Sizler üretin, bizler hemen sizin yanı başınızdayız
Güncel

Bakan Yumaklı: Sizler üretin, bizler hemen sizin yanı başınızdayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Bizi tutabilene aşk olsun.' sözünü ben de buradan tekrar etmek istiyorum. Değerli üreticilerimiz, sizler üretin. Bizler, hemen sizin yanı başınızdayız. Bakanlıkla, yerel yönetimlerle, belediyelerimizle ve Bakanlığımızın bütün çalışanlarıyla birlikte hemen yanı başınızdayız' dedi.

AA15 Mart 2024 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Sizler üretin, bizler hemen sizin yanı başınızdayız
ABONE OL

Bakan Yumaklı, Karesi Hayvan Pazarı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, güçlü Türkiye'nin güçlü tarımdan geçtiğini söyledi.

Bakanlık olarak tüm faaliyetleri üreticilerin faydasına olacak şekilde yapmaya devam ettiklerini anlatan Yumaklı, Anadolu coğrafyasına en uygun hayvanın küçükbaş olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, açıkladıkları hayvancılık yol haritasında büyükbaş hayvanlarda verimi, küçükbaş hayvanlarda da hem verimi hem de kaliteyi artırmak için bir dizi faaliyet planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, halihazırda hazırlıklarını yaptıkları ve bir yayınlama sürecinde olan desteklerle birlikte bunun nereye ulaşacağını hepimiz görmüş olacağız. Bizler, istiyoruz ki aile işletmelerimiz güçlü olsun. Aile işletmelerimizin hem bitkisel hem de hayvansal üretimde yapmış oldukları üretimler sürdürülebilir olsun. Bugünden yarına değil aynı dünyadaki örneklerinde olduğu gibi nesillerden nesillere aktarılabilir olsun. Dolayısıyla sürdürülebilir bu üretimin aynı zamanda hem verimli hem de kaliteli olmasını istiyoruz. Bizler, elbette bunları yaparken birçok desteğimiz var. Makina desteğimiz var, ekipman desteğimiz var yani şimdi sayamayacağım, onlarca desteğimiz var."

- "SİZLER ÜRETİN, BİZLER HEMEN SİZİN YANI BAŞINIZDAYIZ"

Bakanlığın yaptığı çalışmalara yerel yönetimlerin de destek vermesinin önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Balıkesir'in potansiyeli belki de bizim şu ana kadar tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde yani bu da şunu getiriyor. Bizlerin daha fazla gayret etmesi, daha fazla sizlerin yanında olması lazım." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Balıkesir'de yapım aşamasındaki baraj, gölet ve sulama projelerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in potansiyeline ulaşması için inşallah her şeyi yapmış olacağız. Sonuçlandığında hepimizin göğsünü kabartan imkanlar üreticilerimizle buluşmuş olacak. Bizler, bütün bunları yaparken aslında çok küçük bir bölümünü anlattığımızı biliyoruz ancak bu töreni daha fazla uzatmamak adına sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Bizi tutabilene aşk olsun.' sözünü ben de buradan tekrar etmek istiyorum. Değerli üreticilerimiz, sizler üretin. Bizler, hemen sizin yanı başınızdayız. Bakanlıkla, yerel yönetimlerle, belediyelerimizle ve Bakanlığımızın bütün çalışanlarıyla birlikte hemen yanı başınızdayız. 'Hepimizi tutabilene aşk olsun.' diyorum. Allah üreten, bu memleket için, bu ülke için duvara bir tuğla daha koyan kimler varsa onlardan razı olsun."

Konuşmanın ardından çiftçilere koç ve yem ezme makinesi dağıtıldı.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.