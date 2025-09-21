İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Muğla ve Antalya yangınları kontrol altına alındı
Güncel

Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Muğla ve Antalya yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya-Yaylakonak bölgelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

IHA21 Eylül 2025 Pazar 14:38 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Muğla ve Antalya yangınları kontrol altına alındı
ABONE OL

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına dair paylaşım yaptı. Yumaklı, adı geçen il ve ilçelerdeki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

"MUĞLA KÖYCEĞİZ İLE ANTALYA ALANYA YAYLAKONAK YANGINLARI, TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz."

  • orman yangınları
  • mücadele
  • kontrol altında

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.