Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Muğla ve Antalya yangınları kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına dair paylaşım yaptı. Yumaklı, adı geçen il ve ilçelerdeki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

"MUĞLA KÖYCEĞİZ İLE ANTALYA ALANYA YAYLAKONAK YANGINLARI, TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz."