İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2994
  • EURO
    35,0146
  • ALTIN
    2427.2
  • BIST100
    10201.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: Mücadelemiz aralıksız sürüyor
Güncel

Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: Mücadelemiz aralıksız sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına müdahalede son durumu paylaştı.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: Mücadelemiz aralıksız sürüyor
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Narlıdere ve İstanbul Pendik yangınlarının kontrol altına alındığını, Çanakkale Eceabat, Muğla Milas ve Sinop Dikmen'deki yangınlara müdahalenin ise sürdüğünü ifade etti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına müdahaleye ilişkin son bilgileri paylaştı.

Yangınlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, "İzmir Narlıdere ve İstanbul Pendik yangınları kontrol altına alındı, Çanakkale Eceabat, Muğla Milas ve Sinop Dikmen'deki yangınlara müdahale devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ekipman ve personele ilişkin de şunları kaydetti:

"Yangınlara 19 uçak, 13 helikopter, 104 arazöz ve iş makinesi ile 615 personelle müdahale ediyoruz. Yangınların başladığı ilk andan itibaren 'Ormanın Kahramanları' havadan ve karadan mücadeleye devam ediyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.