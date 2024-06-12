Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: Mücadelemiz aralıksız sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Narlıdere ve İstanbul Pendik yangınlarının kontrol altına alındığını, Çanakkale Eceabat, Muğla Milas ve Sinop Dikmen'deki yangınlara müdahalenin ise sürdüğünü ifade etti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına müdahaleye ilişkin son bilgileri paylaştı.

Yangınlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, "İzmir Narlıdere ve İstanbul Pendik yangınları kontrol altına alındı, Çanakkale Eceabat, Muğla Milas ve Sinop Dikmen'deki yangınlara müdahale devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ekipman ve personele ilişkin de şunları kaydetti:

"Yangınlara 19 uçak, 13 helikopter, 104 arazöz ve iş makinesi ile 615 personelle müdahale ediyoruz. Yangınların başladığı ilk andan itibaren 'Ormanın Kahramanları' havadan ve karadan mücadeleye devam ediyor."