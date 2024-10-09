Bakan Yumaklı: Tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik

Iğdır Valiliği ziyaretinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda kanaat önderleri ile bir araya gelen Yumaklı, buradan Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kaan Lisanslı Depoculuk açılış törenine katıldı.

Yumaklı, Doğu Anadolu bölgesinde mikro klima yapısına sahip, önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Iğdır'da tarım sektörüne önemli bir eser kazandırıldığını söyledi.

50 bin ton kapasiteli lisanslı deponun açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yumaklı, "Tarımın stratejik önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Bir ülkenin kendi kendine yeterli olması için, öncelikle tarımsal üretimde yeterli olması gerekiyor. İşte biz de ülke olarak, tarımsal üretime verdiğimiz destek ve yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir ülke olmak için çalışıyoruz. Son 22 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yürüttüğümüz çalışmalarla tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Bu çalışmaları yaparken de makro düşünüp, mikro planlayarak politikalarımızı hazırladığımızı bilmenizi isterim." diye konuştu.



Yumaklı, güçlü bir tarım ülkesi olmak için büyük hedefler belirlediklerini dile getirerek, "Bu hedefleri gerçekleştirmek için de yereldeki, yani şehirlerimizdeki altyapıyı güçlendiriyor ve son teknolojiyle donatıyoruz. Bu kapsamda da tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün, modern ahırlar, gelişmiş tarım alet ve makinaları, seralar, ürün işleme ve paketleme işletmeleri, ürün depolama tesisleri gibi yatırımların hemen yanı başımızda olması buna en iyi örnektir." diye konuştu.

Lisanslı depoculuk alanında son 22 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yumaklı, "Tarımsal üretimin öneminin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Üretmek kadar, üretilen ürünlerin depolanması ve muhafazası da son derece önemli hale geldi. Yapılan araştırmalara göre hasattan son tüketiciye ulaşıncaya kadar gıdaların üçte biri maalesef çöpe gidiyor, yani israf oluyor. Bu hiç de azımsanacak bir oran değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de lisanslı depoculuk çalışmalarının, 2005 yılında Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun çıkmasıyla önemli bir ivme kazandığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"TMO 2016 yılında, ülkemizin kapalı depo açığının giderilmesi, ürünlerin daha sağlıklı koşullarda depolanması, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi amacıyla, belirlenen noktalarda depo yapım sürecini başlatmıştır. Ülkemizde hali hazırda 223 lisanslı depoculuk şirketi, 306 noktada, toplam 12 milyon ton kapasite ile faaliyet göstermektedir. Lisanslı depolarda, yüzde 98 hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar muhafaza edilmektedir. 2019'da ürün borsalarını tek çatı altında toplayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyete geçmesiyle lisanslı depoculuk sistemi, tarım ürünleri ticareti açısından daha önemli hale gelmiştir. Diğer yandan bakanlık olarak, lisanslı depoculuğun gelişmesi için önemli destek ve teşvikler vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda önemli bir karara imza attık. 2025-2027 yıllarında yapılacak desteklemelere yönelik karar kapsamında, yalnızca Ticaret Bakanlığınca belirlenen depo kira ücretinin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığımızca destekleme kapsamına alınmıştır."

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ile Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, kurdele keserek lisanslı depoculuk açılışı gerçekleştirdi.