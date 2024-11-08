Bakan Yumaklı, Kağıthane'de düzenlenen 18. Kastamonu Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin tüm diğer iller gibi çok sayıda güzelliği içinde barındırdığını söyledi.

Üç gün sürecek etkinliğin çok sayıda insana ulaşacağının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun tarihimizdeki önemli yerini sadece özel günlerde hatırlamıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren bir ilin çocuklarıyız. İstiklal Savaşı'nda vatan savunmasında bulunan birçok büyüğümüzü şehit verdik. Yine 15 Temmuz'da vatan savunması adına sahneye çıktı Kastamonulular. Allah bu benzeri kötülüklerden muhafaza etsin ama vatan savunmasına dair bir şey yapılması gerekirse hiçbir tereddüdü olmadan bütün illerimiz gibi Kastamonu, yine en ön sırada olmaya devam edecektir. Türkiye olarak milli güvenlik politikalarımızı son derece dikkatli şekilde geliştiriyoruz, gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizin terör belasından kurtarılması, terörün tamamen bitirilmesi için de kendi göbeğimizi kendimiz kesmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin nereden nereye geldiğini anlatmaya gerek yok. Bugün istikrarın devamı, öz güven, kardeşlik ve büyük hedefler için odaklanmamıza ihtiyacımız var. Bizler de kabine üyeleri olarak bu odaklanmayı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla daha koyabilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Amacımız 85 milyon insanımızın huzuru, refahı, kardeşliği."

Bakan Yumaklı, milletin gücüne güvendiklerini vurgulayarak, tüm Türkiye'nin terörün gölgesinde siyaset yapanlara ders verecek ruha sahip olduğunu söyledi.

Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi veren Yumaklı, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti, alanda kurulan stantları ziyaret etti.