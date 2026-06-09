Bakan Yumaklı: Türkiye Su Atlası, geçmişle geleceğin arasında köprü kuran bir çalışma

Yumaklı, Bakanlığın Beştepe yerleşkesinde düzenlenen, "Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası Programı"nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerinin, suyu korumak için kendilerine her zamankinden daha fazla sorumluluk yüklediğini söyledi.

Artan sıcaklıklar ve değişen yağış rejimleriyle, kuraklık, sel ve taşkın riskinin aynı anda yaşanabildiğini dile getiren Yumaklı, bilimsel çalışmaların, Türkiye'de daha uzun kurak dönemlerin olacağını ve kısa sürede lokal olarak etkili yağışların daha sık yaşanacağını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yumaklı, bu durumda suyun korunması, verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılmasının, çevresel olduğu kadar ekonomik, sosyal ve stratejik bir sorumluluk olduğunu belirtti.

- "BİLİMSEL VERİLERE DAYALI UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Temiz su kaynaklarına erişimin ülkeler için beka meselesi olduğuna işaret eden Yumaklı, bu anlayışla, krizi yönetmek yerine riski yönetmeyi önceleyen, bilimsel verilere dayalı politikalar ve uygulamaları belirleyip hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, Su Verimliliği Seferberliği ile 10 yılı planlayan ve gelecek 50 yıla ışık tutacak Ulusal Su Planı'nı da yayımladıklarını anımsatarak, "Su kaynaklarımızın korunmasını, suya göre üretim planlamasının gerçekleştirilmesini, sektörler arasındaki uyumun sağlanmasını ve dijital dönüşümün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka destekli teknolojilerden dijital izleme sistemlerine kadar birçok yeniliği su yönetiminin hizmetine sunduklarını belirten Yumaklı, havza bazında yönetim planlarının hazırlanmasının, taşkın ve kuraklık erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

- "TÜRKİYE SU ATLASI, GEÇMİŞLE GELECEĞİN ARASINDA KÖPRÜ KURAN BİR ÇALIŞMA"

Yumaklı, ülke bazında su depolama kapasitelerinin artırılması, sulama altyapılarının güçlendirilmesi ve şehirlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının ele alındığını dile getirerek şöyle devam etti:



"Bugün kamuoyumuzla Türkiye Su Atlası'mızı paylaşıyoruz. Bu eser, ülkemizin su hafızasını kayıt altına alan, geçmişle geleceğin arasında köprü kuran bir çalışmadır. Türkiye'nin 25 havzasında yer alan yer üstü su kaynaklarını görsel, kültürel, tarihi ve teknik boyutlarıyla ele alan bu atlas, su kaynaklarımızın sadece miktarını değil, taşıdığı medeniyet birikimini de ortaya koymaktadır. Bu eser, yaklaşık 25 bin kilometrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar, coğrafi tabanlı haritalar, İHA görüntüleri ve kapsamlı analizlerle desteklendi. Atlas'ın, karar vericilerden akademisyenlere, yerel yönetimlerden vatandaşlarımıza kadar herkes için önemli bir başvuru kaynağı olmasını diliyorum."

Atlasın, suyu sadece yöneten değil, tanıyan, kayıt altına alan ve geleceğe taşıyan bir anlayışın ürünü olduğunu belirten Yumaklı, hayatın kaynağı olan suyun geçmişle gelecek arasındaki köprüsünü bu vesileyle kurduklarını söyledi.

Yumaklı, kurakçıl peyzaj uygulamalarının da önemli olduğunu ifade ederek, kentleşmenin hızlandığı dönemde suyu, toprağı, havayı ve biyolojik çeşitliliği düşünmek zorunda olduklarını dile getirdi. Yüksek su tüketimine dayanan geleneksel peyzaj anlayışının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Yumaklı, bu kapsamda yeni yaklaşımın kuraklığa dayanıklı bitki türlerini, suyun verimli kullanımını esas alması ve ekosistem dengesini gözeten çağdaş bir planlamayı sunması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı, söz konusu dönüşümle elde edilen su tasarrufunun yaklaşık yüzde 80 olduğunu, bakım ve enerji maliyetlerinden sağlanan tasarrufun da faydalı olacağını belirtti.

- "KURAKÇIL PEYZAJ YAKLAŞIMIYLA ŞEHİRLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ"

Kurakçıl peyzaj konusunun Ulusal Su Kurulu'nun da gündemine geldiğini söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, karbon tutulumunu artıran, kentsel ısı adası etkisini azaltan, yerel ve doğal türleri artıran ve su döngüsünü destekleyen alanların oluşturulmasıdır. Ortaya konulan bilimsel sonuçları hayata geçirdiğimiz zaman, gelecek nesillere aktarılacak mirası hediye edecek sorumluluğu da oluşturmuş oluruz. Türkiye Su Atlası ile hafızamızı kayıt altına alacağız, kurakçıl peyzaj yaklaşımıyla da şehirlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Özellikle Su Atlası'nın hazırlanmasında çok yoğun bir saha çalışması gerçekleştirildi. Yine kurakçıl peyzajın uygulamalarını görmek de bizleri son derece memnun etti. Dolayısıyla katkı veren belediyelerimize, üniversitelerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum."

- "SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ VERİYE DAYALI ELE ALINIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever de iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin boyutlarının bölgesel olarak farklılık gösterse de her geçen gün gitgide daha fazla hissedileceğini belirterek, "Bu noktada, ülkemizde 25 havza için iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi 2 senaryo, 3 modelle projekte edildi. Sonuçlar maalesef çok da iç açıcı değil. Gerek iklim değişikliği gerekse su yönetimindeki değişimler ve gelişimlerle birlikte ülkemizde de su kaynaklarının yönetimi katılımcı, bilimsel ve veriye dayalı bir anlayışla ele alınmaktadır." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye'nin, bilimsel verilere bakıldığında su stresi yaşayabilecek ülkelerden olduğunu ifade ederek, "Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, tarımsal su talebindeki yükseliş, iklim değişikliğinin etkileri dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda kişi başına düşen su miktarının daha da azalacağı öngörülmektedir. Su kaynaklarının bilimsel veriler ışığında yönetilmesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından, düzenlenen sergiyi gezen Bakan Yumaklı, Türkiye Su Atlası'nı inceleyip imzaladı.