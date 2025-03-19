Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı inşallah bereketin yüzyılı yapacağız

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilere verilen iftarda,başta Gazze olmak üzere, tüm mazlum milletlere yüce Allah'tan huzur ve felah niyaz etti.
Yumaklı, yürüttükleri çalışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğini hissettiklerinin altını çizerek, "Tarım sektörüne verdiğiniz destekten ötürü zat-ı alinize şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından milletin evine gelerek bize gönüllerini açan siz değerli üreticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.