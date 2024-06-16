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  • Bakan Yumaklı, vatandaşların orman yangınları konusunda dikkatli olmalarını istedi
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Bakan Yumaklı, vatandaşların orman yangınları konusunda dikkatli olmalarını istedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman alanlarında vatandaşların yangınlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, 'Son 15 yıl içerisinde gördük ki çok basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor. Tüm vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirdikleri bu yerlerde yangın çıkması muhtemel herhangi bir unsura meydan vermemelerini özellikle istirham ediyorum.' dedi.

AA16 Haziran 2024 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı, vatandaşların orman yangınları konusunda dikkatli olmalarını istedi
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Kastamonu Valiliğinde düzenlenen bayramlaşma programında, Bakan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ve Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programın ardından konuşan Yumaklı, İsrail'in Gazze'de yönelik saldırılarını kınadı.

Tüm Müslümanların aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmesini istediklerini dile getiren Yumaklı, "Maalesef Gazze'de neredeyse tamamına yakını çocuklardan, kadınlardan ve yaşlılardan oluşan halkın katliamıyla devam eden bir süreci görüyoruz. Bu da elbette bu dinin bir mensubu olarak bizleri derinden yaralıyor. Bu bayram vesilesiyle dünyanın dört bir tarafında hangi dine, hangi dile veya hangi etnik gruba ait olursa olsun, zulme, haksızlığa uğrayan kimler varsa onların da bir an önce aileleriyle sevdikleriyle eşleriyle dostlarıyla bir arada olmalarını diliyoruz. İnşallah bu duamız kabul olur." diye konuştu.

Bakanlık olarak bayramın sorunsuz geçmesi için bütün tedbirleri aldıklarını belirten Yumaklı, "Bugün vatandaşlarımızın büyük bölümü sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirmeye başladı. Biz özellikle dinimizin hassasiyetlerine özen göstererek başta kurban edilecek hayvanların eziyet görmemesi ve kurban sonrasında da hijyen kurallarına uyulması hususunda vatandaşlarımıza çağrıda bulunalım. Bu hassasiyeti kendilerinden istirham edelim." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, hava sıcaklıklarının arttığına işaret ederek, vatandaşların orman yangınları konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Bakanlık olarak mesire yerlerini ve belirlenmiş orman alanlarını vatandaşların hizmetine açtıklarını anlatan Yumaklı, "Ancak son 15 yıl içerisinde gördük ki çok basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızın aileleriyle beraber hoşça vakit geçirdikleri bu yerlerde yangın çıkması muhtemel herhangi bir unsura meydan vermemelerini özellikle kendilerinden istirham ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Yumaklı, bayramlaştığı yaşlılarla sohbet etti.

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