2 Eylül 2025 Salı
  Bakan Yumaklı: Yılbaşından bugüne 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakan Yumaklı: Yılbaşından bugüne 5 bin 832 yangınla mücadele ettik

Orman yangınlarına ilişkin Safranbolu'daki Mobil Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '1 Ocak'tan bugüne 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. ' dedi.

2 Eylül 2025 Salı 10:37
Bakan Yumaklı: Yılbaşından bugüne 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin Safranbolu'daki Mobil Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satırbaşları:

Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 farklı yangın kontrol altına alınmış oldu. Halihazırda devam eden 2 yangın var. Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesinde sirayet eden bir yangın. İkincisi de Araç ilçesinde başlayan bir yangın. İki farklı yangın devam ediyor. Yoğun ve sık ağaçların olduğu bir bölge. Kayalık ve kanyonlardan oluşan zorlu bir bölge. Hem karadan hem havadan ciddi bir müdahale sürüyor. Akşama doğru bu yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umuyorum.

1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter.

İnşallah gelecek nesillere daha yeşil, daha güçlü, daha kuvvetli ormanlar bırakmanın burada temelleri atılmış olacak.

