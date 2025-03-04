İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4545
  • EURO
    38,4479
  • ALTIN
    3420.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı: Gıda ürünlerinde herhangi bir eksiklik söz konusu değil
Güncel

Bakan Yumaklı: Gıda ürünlerinde herhangi bir eksiklik söz konusu değil

Ramazan boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin kesinlikle söz konusu olmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz' dedi.

IHA4 Mart 2025 Salı 16:47 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Gıda ürünlerinde herhangi bir eksiklik söz konusu değil
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, "Buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret için Eskişehir'e geldi. Bakan Yumaklı, programlarına Mahmudiye ilçesinde bulunan bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bakan Yumaklı'yı müdürlükte karşıladı. Bakan Yumaklı, Vali Aksoy ve beraberindeki heyet ile yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde yerinde bulundu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ VE GÖÇ YOLLARININ BAZI KONULARIN DAHA DİKKATLİ ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ İHTİYACINI GETİRDİ"

Ziyaretinin sonunda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biliyorsunuz Amerika'da kuş gribi var, çok yoğun bir mücadele ediyorlar. Bizim haberlerden izlediğimiz kadarıyla bayağı da problem yaşıyorlar. Elbette bu iklim değişikliğinin etkisi, göç yollarının değişmesi son zamanlarda hastalıkla alakalı bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını getirdi. Özellikle son dönemde bizim üreticilerimizin de iç piyasamızın ihtiyacı olan yumurtayı üretip fazlasını da ihraç etmek üzere biliyorsunuz çok yoğun bir çabaları var. Yine buradan sektörün tamamına hem hastalıklarla mücadelede hem de üretimde hem de ülkemizin ihtiyacını karşılamada gösterdikleri katkı için teşekkür ediyorum" dedi.

"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bazı temel gıda maddelerinde fiyatlarla alakalı bir takım sorunlar oluşturulabildiğini ancak yumurta üretimi ile ilgili ve bunların fiyatıyla alakalı herhangi bir problem olmayacağının belirtildiğinden bahseden Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ben de buradan bakanlığımızın ilgili birimlerinin geliştirdiği hatların, yani bu tavuk türlerinin üretmiş olduğu ürünlerden bu mesajı da vermiş olayım, Ramazan boyunca bizim ihtiyacımız fazlasıyla var. Yumurtada ve diğer gıda ürünlerinde, et ürünlerinde, süt ürünlerinde herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir tespitimiz olursa da hem Ticaret Bakanlığı hem de Hazine Maliye Bakanlığı kendi kulvarlarımızda gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programları devam eden Bakan Yumaklı, Eskişehir Valiliği'ne de ziyarette bulunarak şehirdeki tarım ve orman çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunacak. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek iftar programına katılım sağlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.