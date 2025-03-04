Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, "Buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret için Eskişehir'e geldi. Bakan Yumaklı, programlarına Mahmudiye ilçesinde bulunan bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bakan Yumaklı'yı müdürlükte karşıladı. Bakan Yumaklı, Vali Aksoy ve beraberindeki heyet ile yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde yerinde bulundu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ VE GÖÇ YOLLARININ BAZI KONULARIN DAHA DİKKATLİ ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ İHTİYACINI GETİRDİ"

Ziyaretinin sonunda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biliyorsunuz Amerika'da kuş gribi var, çok yoğun bir mücadele ediyorlar. Bizim haberlerden izlediğimiz kadarıyla bayağı da problem yaşıyorlar. Elbette bu iklim değişikliğinin etkisi, göç yollarının değişmesi son zamanlarda hastalıkla alakalı bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını getirdi. Özellikle son dönemde bizim üreticilerimizin de iç piyasamızın ihtiyacı olan yumurtayı üretip fazlasını da ihraç etmek üzere biliyorsunuz çok yoğun bir çabaları var. Yine buradan sektörün tamamına hem hastalıklarla mücadelede hem de üretimde hem de ülkemizin ihtiyacını karşılamada gösterdikleri katkı için teşekkür ediyorum" dedi.

"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bazı temel gıda maddelerinde fiyatlarla alakalı bir takım sorunlar oluşturulabildiğini ancak yumurta üretimi ile ilgili ve bunların fiyatıyla alakalı herhangi bir problem olmayacağının belirtildiğinden bahseden Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ben de buradan bakanlığımızın ilgili birimlerinin geliştirdiği hatların, yani bu tavuk türlerinin üretmiş olduğu ürünlerden bu mesajı da vermiş olayım, Ramazan boyunca bizim ihtiyacımız fazlasıyla var. Yumurtada ve diğer gıda ürünlerinde, et ürünlerinde, süt ürünlerinde herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir tespitimiz olursa da hem Ticaret Bakanlığı hem de Hazine Maliye Bakanlığı kendi kulvarlarımızda gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programları devam eden Bakan Yumaklı, Eskişehir Valiliği'ne de ziyarette bulunarak şehirdeki tarım ve orman çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunacak. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek iftar programına katılım sağlayacak.