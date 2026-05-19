Bakan Yumaklı'dan 19 Mayıs mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda hedeflerimize gençlerimizden aldığımız ilhamla yürüyor, güçlü Türkiye'nin yarınlarını onlarla birlikte inşa ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 09:04
Yumaklı, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık ateşinin, bugün gençlerin gözlerindeki ışıkla Türkiye Yüzyılı'nı aydınlattığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda hedeflerimize gençlerimizden aldığımız ilhamla yürüyor, güçlü Türkiye'nin yarınlarını onlarla birlikte inşa ediyoruz. Milli mücadelemizin 107. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

  • Tarım Bakanı
  • Gençlik ve Spor
  • Güçlü Türkiye

