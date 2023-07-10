Bakan Yumaklı'dan İzmir'deki yangınlarla ilgili açıklama: Müdahale sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltıdere Mahallesi'nde ve Menderes ilçesi Oğlanağası Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında çıkan orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından son durama ilişkin açıklama yapan Yumaklı, "İzmir Aliağa yangını ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes yangınını kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahalesi aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.