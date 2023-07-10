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Bakan Yumaklı'dan İzmir'deki yangınlarla ilgili açıklama: Müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Aliağa ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı, Menderes'teki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

IHA10 Temmuz 2023 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı'dan İzmir'deki yangınlarla ilgili açıklama: Müdahale sürüyor
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İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltıdere Mahallesi'nde ve Menderes ilçesi Oğlanağası Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında çıkan orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından son durama ilişkin açıklama yapan Yumaklı, "İzmir Aliağa yangını ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes yangınını kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahalesi aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

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