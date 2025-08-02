Bakan Yumaklı'dan kuraklık uyarısı: Sıkıntılı bir görüntüyle karşı karşıyayız

Bakan Yumaklı, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda "Sektör Paydaşları Toplantısı"na katılan Bakan Yumaklı, 1 Haziran'dan bu yana orman yangınlarıyla var güçleriyle mücadele ettiklerini ifade etti.

Havanın sıcak, nem oranının düşük olması ve şiddetli rüzgarların yeşil vatanı tehdit ettiğini dile getiren Yumaklı, "Dikkatsiz bir şekilde çıkan ufak bir kıvılcım, aniden büyüyerek geleceğimizi küle çevirebiliyor. Orman kahramanlarımız cansiparane mücadelesine devam ediyor. Bu uğurda şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah onların canlarını verdiği yeşil vatanı savunmayı var gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

Küresel ısınma ile ilgili önemli konulardan birinin de su olduğunu, suyun verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Yumaklı, "2025 yılı kuraklık haritaları, geçen seneden daha sıkıntılı bir görüntüyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Bu nedenle suyumuzu verimli ve sürdürülebilir kullanmak için su ve sulama yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, yapay zeka destekli sulama sistemleri, mevcutların modern sisteme geçirilmesi gibi çalışmalara devam ediyoruz. Hatta, atık suları ileri biyolojik arıtma ile tarımsal sulamada kullanabilir hale getirme çalışmalarımızı büyük titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi, suyu merkeze alan tarımsal üretim planlamasını devreye aldık. Artık hangi ürünü nerede ne kadar üreteceğiz, bunun planlamasını yapıyoruz." diye konuştu.

- "TARSİM KAPSAMINDA HASAR TAZMİNATLARI ÖDENMEYE BAŞLADI"

Zirai dondan bitkisel ürünlerin etkilendiğini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bitkisel üretimde, son dönemdeki en önemli gündem maddelerimizden biri kuşkusuz zirai don olayı. Nisan ayında yaşadığımız zirai dondan 65 ilimiz az veya çok etkilendi. Adıyaman'da da badem, Antep fıstığı, üzüm, kiraz, ceviz, Trabzon hurması üretimi yapan yaklaşık 11 bin üreticimiz bundan etkilendi. TARSİM kapsamında hasar tazminatları ödenmeye başladı. Sigortası olmayan üreticilerimizin masraflarının karşılanmasına da yakın zamanda başlayacağız. Hayvancılıkta yeni bir yol haritasını geçen sene çizmiş ve bu kapsamda çalışmalara başlamıştık."

Genç ve kadın girişimcilere çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almasını sağlamak en önemli hedeflerimiz. Bunun için hayvancılıkta planlama kapsamına giren illerde yapılacak yatırımlarda ekstra teşvik ve destekler veriyoruz." dedi.

Şap hastalığı nedeniyle kapanan hayvan pazarlarına değinen Yumaklı, "Yeni bir serotip olan SAT 1 virüsüne karşı, hastalığın yayılmasını engellemek için 81 ilimizde hayvan pazarlarını kapatmıştık. Veteriner hekimlerimiz büyük bir özveriyle aşılama çalışmalarını yapıyor. Aşılamanın yüzde 85'in üzerine çıktığı illerde hastalık riski azalıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde peyderpey hayvan pazarlarını açmaya başlayacağız. Zaten tüketici açısından, kırmızı et tedariğinde bir sorun bulunmuyor. Hızlı aşılama ve kontrollü şekilde hayvan pazarlarının açılmasıyla önümüzdeki günlerde üreticimiz de daha fazla rahatlayacak." diye konuştu.

Bakan Yumaklı daha sonra kente yapılan yatırımlar ve destekleri anlattı.

Toplantı basına kapalı devam etti.