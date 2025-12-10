Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilere 2025 yılı değerlendirmesi yaptı, 2026'ye yönelik Bakanlık hedeflerini anlattı.

İçme suyunda kayıp-kaçak oranlarına dikkati çeken Bakan Yumaklı, başta yerel yönetimler olmak üzere, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlattı.

Yumaklı, "Ülkemizde suyun verimli kullanımı için yoğun çalışma yürütüyoruz. Su konusunda herkesin üzerine düşeni yapması şart. Hele ki yerel yönetimlerin. Kayıp-kaçak oranlarının mutlaka düşürülmesi gerekiyor. İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan temin edilen suyun neredeyse barajdan çıkan kadarı şebekede kayboluyor. Ankara'da kayıp-kaçak oranı yüzde 39. Yani barajdan çıkan 100 litrenin sadece 61 litresi vatandaşa ulaşabiliyor. Maalesef birçok ilde tablo bundan çok farklı değil" açıklamasını yaptı.

Yumaklı, 2026 yılında su alanında 290 tesisin hizmete alınacağını belirtti. "Bütçemizde de en büyük pay yine su yatırımlarına ayrılacak. Çünkü su meselesi gerçekten şakaya gelmez" dedi.

"AVRUPA'DA KARKAS FİYATINI ALIP TÜRKİYE'DE MARKET FİYATIYLA KIYASLIYORLAR"

Bakan Yumaklı'nın gündeminde et fiyatlarına yönelik manipülasyonlar da vardı.

Kırmızı ette 2024 itibarıyla yeni bir sisteme geçildiğini hatırlattı. Yumaklı, "2024 başından itibaren artık yurt dışından tedarik işini sadece Et ve Süt Kurumu yapıyor" dedi.

İbrahim Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer. CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor. Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim"

"GIDA MESELESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda denetimlerinde yeni uygulamanın hayata geçeceğini ifade etti.

Yumaklı, "Gıda meselesi kırmızı çizgimiz. Burada en küçük bir taviz yok. Gıdada sahtekarlık yapanları artık anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz, bu uygulamamız aynı şekilde devam edecek. Ayrıca bu alanda başka yeniliklerimiz de olacak. Gıda denetimlerinde kamera uygulamasına yakında başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

"YANGINLARA KARŞI EKİPMANLARI YENİLİYORUZ"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili artan risklere ve alınan önlemlere ilişkin de bilgi verdi.

Yumaklı, "2026 hazırlıklarına da şimdiden başladık. Ekipmanlarımızı yeniliyoruz, araç filomuzu büyütüyoruz. 4 uçak, 12 helikopter, 165 arazöz daha alıyoruz. Envanterimizi daha da güçlendirmiş olacağız. Sadece bunlar değil, ormanla iç içe yaşayan tüm köy ve mahalleleri tek tek gezip eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz" şeklinde konuştu.