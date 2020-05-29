29 Mayıs 2020 Cuma 09:28 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 09:47

Milli ve dini değerlerimize dil uzatarak haber olmayı alışkanlık haline getiren oyuncu Berna Laçin, 1 Haziran’dan sonra açılması kararlaştırılan kreşler ve gündüz bakım evleri ve 18 yaş altı kısıtlaması ile ilgili kararı küçümsemeye kalkmaya çalışırken rezil oldu.

LAÇİN'E BAKAN SELÇUK'TAN CEVAP



Berna Laçin sosyal medya hesabı Twitter'dan "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" şeklinde paylaşım yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Laçin'e "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" şeklinde imalı paylaşımda bulundu.