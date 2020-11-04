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  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım'da yapacağız
Güncel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım'da yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım'da yapacağız.

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:46
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