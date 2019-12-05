Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Şule Çet kararına' itiraz: Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle istinafa başvuracağız
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, '(Şule Çet davası) İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz.' dedi.
- DHA & AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir. " şeklinde konuştu.
Şule Çet davasında verilen kararlara ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz."dedi.
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