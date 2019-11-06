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Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren ve sosyal medya hesaplarından misyonerlik içerikli paylaşımlar yaptığı belirtilen Esma B. K. isimli öğretmen, Bakan Ziya Selçuk’un talimatıyla açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Aydın’da okullarda din dersi öğretmenliği yapan, ancak sosyal medya hesabından misyonerlik içerikli paylaşımlar yaptığı belirtilen öğretmen Esma B.K., Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilen talimat ile açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Kuşadası’nda görev yapan öğretmen Esma B. K.’nın sosyal medya hesaplarını da kapattığı öğrenildi.
 
Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunu olan Esma B.K.,'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alındığı ancak daha sonra göreve iade edildiği belirtildi.

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