Bakan Selçuk: (EYT ile ilgili) maliyeti sürdürülebilir değil
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: '(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil.'
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