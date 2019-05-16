2020 eğitim takvimi son dakika Yaz tatili süresi ne kadar olacak? 2019-Okullarda ara tatil ne zaman olacak?

'Okullarda tatil ne zaman olacak? Yaz tatili süresi ne kadar olacak?' sorularının yanıtları merak ediliyor. Bakan Selçuk, "Bu çalışmayı, verimlilik ve denge üzerinden bir çalışma yapıyoruz ve bunu sadece çalışma takvimi açısından yapmıyoruz... 180 iş gün olan çalışma günlerinin verimliğini artırmak aslolan. Ara tatillerde, 1 haftalık sürenin, sadece tatil olamamsı ve çocukların bazı çalışamalra katılaması da hedefleniyor... " dedi. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek. Peki, Okullarda tatil ne zaman olacak? Yaz tatili süresi ne kadar olacak? Öğretmenlere ara tatil olacak mı? Yeni tatil sistemiyle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında...

YAZ TATİLİ SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Selçuk yeni sistemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Verimlilik ve denge üzerinden bir çalışma yapıyoruz ve bunu sadece çalışma takvimi açısından yapmıyoruz... Hedefimiz, 180 iş günü olan çalışma günlerinin verimliğini artırmak.

Dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerden biriyiz... 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası nisan ve kasım aylarında yapılacak ara tatil olacak. Yaz tatili 11 haftaya inecek. Ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor.

Ara tatillerde, 1 haftalık sürenin, sadece tatil olmaması ve çocukların bazı çalışmalara katılması da hedefleniyor...

Her ana tatilin ana bir teması olacak ve çalışmalar bu temalar üzerinden yapılacak.

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL VAR MI?

18-22 Kasım 2019 ve 6-10 nisan 2020 ara tail olarak planlandı... Bu tarihlerde öğretmenler görevlerine devam edecekler. Okullar açılmadan önceki 2 haftalık seminer dönemi bu tarihlerde yapılacak... Öğretmenlerimiz 1 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında tatillerine devam edecekler.

Son tahlilde, eğitim sisteminin daha verimli çalışabilmesi için bir fırsat sağlamaya çalıyoruz. Bunu sadece takvimin değişimi olarak ele almamak lazım..."

ETKİNLİK PLANLAMALARI ARTIRILACAK

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. Sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.