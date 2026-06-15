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Bakanı Fidan'dan, Kerkük Valisi Ağaoğlu'na taziye telefonu

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 'Dışişleri Bakanı Fidan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, babası vefat eden Ağaoğlu'na taziye dileklerini iletti.' açıklamalarında bulundu.

IHA15 Haziran 2026 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Bakanı Fidan'dan, Kerkük Valisi Ağaoğlu'na taziye telefonu
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanı Fidan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, babası vefat eden Ağaoğlu'na taziye dileklerini iletti." açıklamalarında bulundu.

  • Dışişleri Bakanı Fidan
  • Kerkük Valisi Ağaoğlu
  • telefon görüşmesi

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