Bakanı Fidan'dan, Kerkük Valisi Ağaoğlu'na taziye telefonu
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 'Dışişleri Bakanı Fidan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, babası vefat eden Ağaoğlu'na taziye dileklerini iletti.' açıklamalarında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanı Fidan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, babası vefat eden Ağaoğlu'na taziye dileklerini iletti." açıklamalarında bulundu.