Bakanı Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek toprağa verildi

Emekli olduktan sonra yaşadığı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hayatını kaybeden Bakan Şimşek'in ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek (80) için Sahil Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Bakan Şimşek ve aile üyeleri cenaze namazı öncesinde avluda taziyeleri kabul etti.

Nazmi Şimşek'in cenazesi, Eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, Fikri Işık, İsmet Yılmaz'ın da katıldığı namazın ardından ilçedeki yeni mezarlığa nakledildi.

Bakan Şimşek ve aile üyeleri, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası arkasında kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti.

