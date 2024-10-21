İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2566
  • EURO
    37,221
  • ALTIN
    3011.13
  • BIST100
    8762.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanı Uraloğlu: Yat limanı kapasitesini 25 bin 38'e çıkardık
Güncel

Bakanı Uraloğlu: Yat limanı kapasitesini 25 bin 38'e çıkardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'de 8 bin 500 olan Türkiye'nin yat limanı kapasitesini yatırımlarla yüzde 194 artırarak 25 bin 38'e çıkardıklarını bildirdi.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 14:29 - Güncelleme:
Bakanı Uraloğlu: Yat limanı kapasitesini 25 bin 38'e çıkardık
ABONE OL

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, deniz turizminde yaşanan yükselişle Türkiye'nin yerli ve yabancı tekneler için önemli bir destinasyon haline geldiğini kaydetti.

Teknelerin barınma ve bağlanma yeri ihtiyacı için gerekli altyapı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, son dönemlerde yat turizmine olan ilginin arttığını ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, iklimi ve yatların seyir güzergahlarında bulunmasıyla yüksek bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti. Yat turizminde gerçekleşen yükselişle Türkiye'ye uğrak yapan teknelere hizmet verecek noktaların da artması ihtiyacının doğduğunu belirten Uraloğlu, kıyı kentlerinde bulunan çeşitli deniz araçlarının bağlama ve barınma yeri sorununun çözümü noktasında gerekli projelerin hayata geçmesi için bakanlık olarak tüm desteği verdiklerini aktardı.

- "YAT LİMANI KAPASİTESİNİ 25 BİN 38'E ÇIKARDIK"

Denizcilik sektörüne yapılan yatırımlara da değinen Uraloğlu, "Bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve kaptanlığında denizcilik sektöründe büyük mesafeler katettik. 2002'de 41 olan yat limanı sayısını son açılan 330 yat kapasiteli İzmir Yeni Foça Yat Limanı ile 63'e çıkardık. 2002'de 8 bin 500 olan yat limanı kapasitesini yaptığımız yatırımlarla yüzde 194 artırarak 25 bin 38'e çıkardık. Yapımları devam eden ve yapımını planladıklarımızla yat limanı sayımızı 74'e, tekne bağlama kapasitesini ise 29 bin 29'a yükselteceğiz." bilgilerini verdi.

Muğla'da Dalaman ile Datça, Antalya'da Gazipaşa ile Demre, İstanbul'da Haliç ve Tekirdağ'da Tekirdağ Yat Limanı olmak üzere toplam kapasiteleri 2 bin 291 tekne olan yerde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Toplam yat limanı kapasitesini 1700 daha artıracak olan İzmir'de Şifne, Çeşmealtı ve Şakran, Mersin'de Aydıncık, Çanakkale'de ise Lapseki yat limanlarında planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

  • liman kapasitesi
  • Ulaştırma Bakanı
  • yatırımlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.