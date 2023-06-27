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Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de işçilerle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de işçilerle yemek yedi.

AA27 Haziran 2023 Salı 14:39 - Güncelleme:
Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de işçilerle bir araya geldi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerinde işçilerle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile Mazıdağı ilçesinde Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerini ziyaret etti.

Firma yetkililerinden bilgi alan Işıkhan, daha sonra tesisi gezdi.

Bakan Işıkhan, öğlen yemeğinde bir araya geldiği işçilerle yemek yedi, sohbet etti.

  • Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan
  • Sosyal Güvenlik
  • Mardin işçileri

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