Bakanlar deprem bölgesinde... ''Devletimizin tüm kurumları sahada''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Sındırgı'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Gece burada, saat 11.30'da ve 23.30'da yaptığımız basın açıklamasında da ifade ettiğimiz gibi, her depremden hemen sonra süratle sahada jandarmamız, kırsalda emniyetimiz, AFAD'ımız ilçe merkezinde ve depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde, yerleşim yerlerinde tarama yaptı.

Bir yandan da kulağımız 112'den vatandaşlarımızın yapacağı ihbarlardaydı. Şunu söyleyeyim: Öncelikle, Sındırgı merkezde bir binamız maalesef yıkıldı. 4 vatandaşımız arama-kurtarma ekiplerimizce, AFAD koordinasyonunda oradan kurtarıldı.Ama maalesef, 81 yaşındaki bir büyüğümüz, kurtarılmasının hemen ardından tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mekanı cennet olsun, diliyoruz. Allah rahmet eylesin.

Yaralılarla ilgili süreci gece yarısı şehrimize gelen kıymetli Sağlık Bakanımız birazdan onlarla ilgili son durumu sizlerle paylaşacak. Onlara da acil şifalar diliyoruz.

Bu sabah erken saatlerde AFAD yine koordinasyonunda, tam kapsamıyla hasar tespit, enkaz kaldırma, beslenme, zarar tespit komisyonlarımız, yani ilgili çalışma gruplarımızın her biri iş başı yaptı.

Hasar tespitiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, sayın Bakanımızın talimatıyla süratle buraya genel müdürümüzü ve ilgili arkadaşlarımızı da gönderdi.

50 ekip sabah hemen kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize de 34 ekip olmak üzere toplamda 50 ekip hasar tespitleri ile ilgili çalışmalara başladı.

Zarar tespitiyle ilgili Defterdarlığımızın koordinasyonunda hemen 30 ekip iş başı yaptı. Hem merkez mahallelerde hem de kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürecekler.

Şunu söyleyelim; tabii depremin olduğu ilk andan itibaren beslenme ve ikramla ilgili bir çalışma grubumuz var. Onun başkanı, değerli Kızılay'ımızdır. Kızılay'ın yirmi beş ekibi, STK'larımızdan yedi, yine belediyelerden gelen ikramla ilgili güzel ekipler vardı. Her birini ben yürekten tebrik ediyorum.

Arama-kurtarmayla ilgili çalışma grubumuzun rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum: 1100 arama kurtarma personelimiz geldi.

11 arama köpeği, 214 araç AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Milli Savunma Bakanlığımız ve tüm belediyeler ile bakanlıklarımızın görev alanlarıyla ilgili her birim katıldı.

Kızılay, Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, AFAD koordinasyon merkezinden bir talimat bile geçmeden, en yakından en uzağa can siperhane çalışan tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, dün gece pek çok vatandaşımız depremden sonra, hem depremin kendilerinde oluşturduğu psikoloji hem de evleriyle ilgili varsa tereddütleri nedeniyle "Yapmayın, girmeyin, bu gece gelin hep birlikte güvenli bir şekilde dışarıda kalalım" önerisini ve tavsiyesini paylaştık.

Akabinde valimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımızla hep birlikte stadyumda, meydanda ve park yerinde bulunan vatandaşlarımıza gittik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onlarla hasbihal ettik.

BAKAN MEMİŞOĞLU: 19 YARALIYI TABURCU ETTİK

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Toplam 52 başvuru var 29 yaralı olarak hastanelerimizde tedaviye alındı bu 29 yaralıdan 19'unu taburcu ettik