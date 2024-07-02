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Yeni Bakanlar TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

AA2 Temmuz 2024 Salı 16:35 - Güncelleme:
Yeni Bakanlar TBMM'de yemin etti
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve Grup Başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu ile Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un, Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi de Genel Kurula verildi.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, daha sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ant içmeleri için Genel Kurul Salonuna davet etti.

AK Parti ve MHP milletvekilleri, Kurum ve Memişoğlu'nu, yemin etmeleri sonrası alkışladı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da Memişoğlu ve Kurum'a, bakanlık görevlerinde başarılar diledi. Bozdağ, daha sonra birleşime ara verdi. Arada, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile muhalefet partilerinden bazı milletvekilleri, Memişoğlu ve Kurum'u tebrik etti.

Öte yandan, Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.

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