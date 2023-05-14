Bakanlar sandık başında

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ve yeni meclis üyelerini seçmek için sandık başında... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa'da kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

BEKİR BOZDAĞ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı. Çavuşoğlu, Türkler Mahallesindeki Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu 2333 nolu sandıkta oyunu verdi.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sağda), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu İzmir'de kullandı. İzmir Atatürk Lisesi'ne eşi Ayşe Betül Kasapoğlu (solda) ile beraber gelen AK Parti İzmir Milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, oyunu 1260 numaralı sandıkta kullandı.

MEHMET NURİ ERSOY



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.