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Bakanlar sandık başında

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa'da kullandı. Bakan Bozdağ, 'Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır' ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2023 Pazar 12:07 - Güncelleme:
Bakanlar sandık başında
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ve yeni meclis üyelerini seçmek için sandık başında... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa'da kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

BEKİR BOZDAĞ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı. Çavuşoğlu, Türkler Mahallesindeki Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu 2333 nolu sandıkta oyunu verdi.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sağda), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu İzmir'de kullandı. İzmir Atatürk Lisesi'ne eşi Ayşe Betül Kasapoğlu (solda) ile beraber gelen AK Parti İzmir Milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, oyunu 1260 numaralı sandıkta kullandı.

MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

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