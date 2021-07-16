Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de

AA 16 Temmuz 2021 Cuma 13:07 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:07

Bakanların Güneysu ilçesindeki incelemelerinde, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oluşan hasarlarla ilgili ortaya konulan tespitleri, teşhisleri, yapılabilecekleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kurum ise bütün ekiplerin seferberlik ruhu içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "İnşallah akşama kadar büyük bir çoğunluğunu toparlamış olacağız. Cenazelerimizin 6'sına ulaştık. Kayıp iki kişinin arama çalışmaları sürüyor. Tüm ekiplerimiz seferberlik ruhuyla daha önceki sellerde, depremlerde ne yaptıysak Rize'mizde de Güneysu'muzda da Madenli'de de Büyükköy'de de Muradiye'de de aynı anlayışla çalışıyoruz." diye konuştu.

Selden etkilenen vatandaşlarla görüşen bakanlar daha sonra Büyükköy beldesine geçerek incelemelerini burada sürdürdü.