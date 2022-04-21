Bakanlar Soylu ve Kurum İzmirli depremzedelerin taleplerini dinledi

Soylu ve Kurum'un, AK Parti İzmir İl Başkanlığındaki basına kapalı görüşmesinin ardından İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ile AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, gazetecilere açıklama yaptı.

Haydar Özkan, Süleyman Soylu ve Murat Kurum'un depremzedelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmede taleplerini ilettiklerini kaydeden Özkan, "Bu zamana kadar tıkanmış olan inşaatla ilgili sıkıntılarımız vardı, kredi ile ilgili, emsalle ilgili sıkıntılarımız konuşuldu. Neler yapılabileceği ile ilgili önümüzde bir yol haritası çizildi gibi. Şu anda biz göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı, bize karşı göstermiş olduğu sorumluluk ve devletin babalığını yansıttıklarından dolayı iki bakanımıza da teşekkür ediyorum." dedi

Özkan, DASK, rezerv alanından verilecek konutlarla ilgili de görüştüklerini aktararak, "Biz buradan umutlu ve mutlu ayrılıyoruz, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TESLİM EDİLECEK KONUTLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise 30 Ekim'deki depremden hemen sonra AK Parti milletvekilleri olarak sahaya indiklerini, bütün kurum ve kuruluşların da birlikte hareket ettiğini söyledi.

Depremin ardından her süreçte farklı sorunlar oluştuğuna dikkati çeken Nasır, "Deprem meydana geldiği anda kimsenin ev veya konutlarının hasar durumuyla ilgili beklentisi, düşüncesi yoktu. O günkü durum daha farklıydı. İlerleyen süreçte hükümetimiz, devletimiz bu konuda hızlı şekilde hareket etti. Aradan 1,5 yıl gibi süre geçti, bu süreçte 650 konutu teslim etti." dedi.

Nasır, Rıza Bey Apartmanı bölgesinde vatandaşların talepleri doğrultusundaki proje değişikliğinden dolayı sürecin biraz uzadığını söyleyerek, "İnşallah bu mayıs ayı sonunda 1391 konut, 353 iş yeri proje alanlarında, rezerv alanlarında, yine mayıs ayında 397 konut ve bu yıl sonuna kadar 5 bin 40 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 30 Ekim Depremi'nde ağır hasarlı olan vatandaşlarımızla ilgili hiç kimse dışarıda kalmamış olacak ve herkes hak sahibi olacak." diye konuştu.

Kaliteli evlerin kısa sürede inşa edildiğini vurgulayan Nasır, depremin ilk anından itibaren devletin vatandaşın yanında yer aldığını belirtti.

İZMİR'DEKİ YAPI STOĞU

Necip Nasır, İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 70'inin dönüşmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar TOKİ ve şu anda yapacağımız 5 bin 40 konutla hükümet olarak İzmir'de 25 bin konutun dönüşümünü yaptık ama bir gerçek var ki İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 70'inin dönüşmesi gerekiyor. İzmir 1. derece deprem bölgesi. Bugün açıklanan bir AFAD raporu var, onda 21 faydan söz ediliyor bunun 13 tanesi hareket halindeki faylar ve her an 7 şiddetinde bir deprem oluşma ihtimali olan bir kentte yaşıyoruz. Buradaki bütün dinamiklerin birlikte hareket etmesi lazım."

Yerel yönetimlerin de dönüşüme katkı koyması gerektiğinin altını çizen Nasır, "Bugüne kadar sadece İzmir'de Büyükşehir Belediyesi 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'yla bir tane dönüşüm yapmamıştır ama sadece 73. madde diye ifade ettiğimiz 2005 yılında çıkan Belediye Yasası'nın bir maddesiyle 960 tane konut yapmıştır. Yaklaşık 700 bin konutun dönüşmesi gereken, böyle bir deprem riski olan yerde belediyenin de çok hızlı şekilde hareket ederek, bütün dinamikleriyle hareket ederek bu sorunu çözmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Necip Nasır, hükümet olarak depremzedelerin yanında olduklarını ve her türlü sorunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.