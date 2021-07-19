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Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'deki sel ve heyelandan etkilenen alanı helikopterle havadan inceledi.

AA19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:27 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:28
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Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde 14 Temmuz Çarşamba akşamı şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanların ardından bölgeye gelen Soylu, Kurum ve Yazıcı, incelemelerini sürdürüyor.

Sel ve heyelan bölgelerini helikopterle havadan inceleyen bakanlar Kurum ve Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, daha sonra Güneysu ilçesine geldi.

Bakan Soylu, daha sonra Güneysu ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, Tepebaşı köyünde meydana gelen selde kaybolan Hasan Arıcı'nın ailesini ziyaret etti.

Aileyle görüşen Soylu, Arıcı'yı arama çalışmalarının devam ettiği sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Arama kurtarma ekiplerinden bilgi alan Soylu, ardından Muradiye ilçesine geçerek selden etkilenen alanları inceledi.

Bakan Soylu, Muradiye'deki selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın ailesini de ziyaret etti.

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