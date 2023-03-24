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Bakanlar Varank ve Dönmez İskenderun'da sanayicilerle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sanayicilerle buluştu.

AA24 Mart 2023 Cuma 00:09 - Güncelleme:
Bakanlar Varank ve Dönmez İskenderun'da sanayicilerle bir araya geldi
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Bakanlar Varank ve Dönmez ile beraberindeki koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırklareli Valisi Birol Ekici, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı'nda toplantı gerçekleştirdi.

Sanayicilerin taleplerini dinleyen Varank ve Dönmez, kente yapılması planlanan yatırım ve çalışmaları istişare etti.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, OSB Başkanı Ayhan Tosyalı, kurum müdürleri ve sanayiciler katıldı.

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