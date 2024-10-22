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Bakanlar Yumaklı ve Bolat, un sanayicilerinin temsilcileriyle görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) temsilcileriyle görüştüler.

AA22 Ekim 2024 Salı 13:58 - Güncelleme:
Bakanlar Yumaklı ve Bolat, un sanayicilerinin temsilcileriyle görüştü
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Yumaklı ve Bolat, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

Yumaklı, TUSAF ile Bakan Bolat'ın ev sahipliğinde bir araya geldiklerine işaret ederek, "Ülkemizin potansiyelini gözetip hem üreticimizi hem de sanayicimizi koruyacak adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bolat da Türkiye'nin, buğday üretiminde dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, ülkenin hem iç talebi karşıladığını hem de ihracatta öne çıktığını belirtti.

Hükümet olarak üreticileri ve çiftçileri desteklemeye devam ettiklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Piyasada haksız fiyat artışları ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediyoruz. Toplantıda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları olarak un sanayicilerimizle buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

  • Tarım Bakanı
  • Ticaret Bakanı
  • TUSAF görüşmesi

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