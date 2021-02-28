Bakanlardan 28 Şubat mesajı: Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın Demokrasi!" ifadelerini kullandı.
Kurum, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, "Millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerimizin hiçe sayıldığı o karanlık dönemi, 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.
Bakan Gül, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır. Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakan Elvan, mesajında, "28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir. Milletimizin iradesine sahip çıkma mücadelesiyle, etkileri 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesi de tarihin kara sayfalarında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
"Tarihin kara bir lekesi olan 28 Şubat'ın bir neslin hayallerini ve geleceğini yok saydığını" belirten Pakdemirli, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.