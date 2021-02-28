Bakanlardan 28 Şubat mesajı: Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır

AA/DHA 28 Şubat 2021 Pazar 14:38 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 14:50

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın Demokrasi!" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: "28 ŞUBAT'I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Kurum, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerimizin hiçe sayıldığı o karanlık dönemi, 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

BAKAN GÜL: TÜRKİYE, BİR DAHA DARBE UTANCI YAŞAMAYACAKTIR

Bakan Gül, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır. Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN ELVAN: 28 ŞUBAT DEMOKRASİ TARİHİMİZDE MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALAN KARA LEKELERDEN BİRİDİR

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Elvan, mesajında, "28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir. Milletimizin iradesine sahip çıkma mücadelesiyle, etkileri 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesi de tarihin kara sayfalarında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: MİLLETİN İRADESİNİ YOK SAYAN TÜM DARBELERİ LANETLİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Tarihin kara bir lekesi olan 28 Şubat'ın bir neslin hayallerini ve geleceğini yok saydığını" belirten Pakdemirli, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.