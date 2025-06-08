Bakanlardan eş zamanlı paylaşım: Biz birlikte Türkiye'yiz

Kurban Bayramının üçüncü gününde bakanlardan anlamlı paylaşımlar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajları "Biz Türkiye'yiz birlikte güçlüyüz" notlarıyla birlik ve beraberliğin önemi hatırlatıldı.
İşte bakanların paylaşımları:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımını şu anlamlı mesajıyla yaptı:
Gönüller bir, dualar bir, aminler bir... En büyük ailemiz, vatanımız bir... Bizim adımız aile, soyadımız Türkiye!
Gönüller bir, dualar bir, aminler bir...— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) June 8, 2025
En büyük ailemiz, vatanımız bir...
Bizim adımız aile, soyadımız Türkiye!#AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye ���� pic.twitter.com/Nh5iGIf3Yu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye" sözüyle aile mesajı verdi.
#AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye ���� pic.twitter.com/HdMOjIjh4h— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 8, 2025
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz Türkiye'yiz birlikte güçlüyüz" dedi.
Biz Türkiye'yiz, birlikte güçlüyüz!#AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye ���� pic.twitter.com/FwLwQ00yQj— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) June 8, 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz birlikte Türkiye'yiz" notuyla birliğin önemini vurguladı.
Biz birlikte Türkiye'yiz ����#AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye pic.twitter.com/eOaDjA7CgY— Murat KURUM (@murat_kurum) June 8, 2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye" sözüyle huzur afişi paylaştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, birlik mesajına şu notu kaydetti:
Biz, birlikte güçlüyüz. Zor zamanları birliğimizle aştık, iyi günlerimizi hep birlikte büyüttük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize birlikte, omuz omuza yürüyoruz.
#AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye pic.twitter.com/DkXweSmI38— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2025
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aynı bayrağın gölgesinde aynı yüreğin sesiyiz. Birlikte güçlüyüz" dedi.
���� Aynı bayrağın gölgesinde, aynı yüreğin sesiyiz. Birlikte güçlüyüz.#AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye pic.twitter.com/8R1SEE1S0b— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 8, 2025