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Bakanlardan eş zamanlı paylaşım: Biz birlikte Türkiye'yiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye dair “aile, birlik, huzur, kardeşlik, istikbal” mesajları AK Parti'nin hazırladığı yeni afişleriyle Bakanlar tarafından paylaşıma sunuldu.

Haber Merkezi / Kübra Şenal8 Haziran 2025 Pazar 23:03 - Güncelleme:
Bakanlardan eş zamanlı paylaşım: Biz birlikte Türkiye'yiz
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Kurban Bayramının üçüncü gününde bakanlardan anlamlı paylaşımlar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajları "Biz Türkiye'yiz birlikte güçlüyüz" notlarıyla birlik ve beraberliğin önemi hatırlatıldı.

İşte bakanların paylaşımları:

"DUALAR BİR AMİNLER BİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımını şu anlamlı mesajıyla yaptı:

Gönüller bir, dualar bir, aminler bir... En büyük ailemiz, vatanımız bir... Bizim adımız aile, soyadımız Türkiye!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye" sözüyle aile mesajı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz Türkiye'yiz birlikte güçlüyüz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz birlikte Türkiye'yiz" notuyla birliğin önemini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye" sözüyle huzur afişi paylaştı.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE OMUZ OMUZA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, birlik mesajına şu notu kaydetti:

Biz, birlikte güçlüyüz. Zor zamanları birliğimizle aştık, iyi günlerimizi hep birlikte büyüttük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize birlikte, omuz omuza yürüyoruz.

"AYNI YÜREĞİN SESİYİZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aynı bayrağın gölgesinde aynı yüreğin sesiyiz. Birlikte güçlüyüz" dedi.

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