Milli İrade Platformunca "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne yüz binler katıldı.

Çok sayıda Bakan ve AK Partili isim alanı dolduran vatandaşları yalnız bırakmadı.

Tarihi bulaşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katıldı.

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