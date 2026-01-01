İstanbul'da sabah namazını kılan vatandaşlar 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için Galata Köprüsü'ne akın etmeye başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu beraberindeki kalabalık pankartlarla Filistin için Galata Köprüsü'ne gitmek üzere yürüyüşe geçti.

GENÇLERDEN GAZZE'YE DESTEK

Gençlerin Gazze davasına verdiği desteğini öven Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce gencin yürüyüşüne katıldığını belirterek, "Gazze soykırımı karşısında susmayacağız" dedi.