Artık haddini bil!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı'na yönelttiği ifadelerin; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibaret olduğunu belirterek, "Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır. Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten 'Yassıada Zihniyeti'ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele ettiğini ve demokrasiyi koruyarak darbeci, cuntacı anlayışı tarihe gömdüğünü kaydeden Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanı'na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir.



Demokratik siyasi... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 6, 2025

Bakan Kacır'ın paylaşımı:

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"İlk kez doğrudan halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizi cunta olarak nitelemek, Türk milletinin hür iradesine saygısızlıktır. Ana muhalefet partisi, milli irade hazımsızlığından kurtulamıyor. Cuntacılık, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 28 Şubat'tan 27 Nisan'a milli iradeye karşı darbelerin ve muhtıraların destekçisi demokrasi düşmanlarına yakışan bir ünvan. Türkiye, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni dünya düzeninin oyun kurucu güçlerinden olacak. Bu yolculuğu akamete uğratmak için içeriden-dışarıdan yapılan hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacak."

İlk kez doğrudan halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizi cunta olarak nitelemek, Türk Milletinin hür iradesine saygısızlıktır.



Ana muhalefet partisi, Milli İrade hazımsızlığından kurtulamıyor.



Cuntacılık, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 28... — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 6, 2025

Türkiye'de siyaset tarihinde ismi cunta ve darbecilerle yan yana anılan tek partinin CHP olduğunu belirten Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özel'in, yolsuzluk ve şaibelerle ilgili tartışmaları perdelemek ve gündemi değiştirmek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldığını üzülerek görüyoruz. Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış ve 22 yıldır milletinin büyük desteğiyle girdiği her seçimden zaferle ayrılmış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin ismini 'cunta' ile yan yana anmak tek kelimeyle iftiradır. CHP'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını kirli siyasetlerine malzeme etmeden önce kendi tarihine bakmasını öneriyoruz. Ayrıca cuntacılarla kader arkadaşlığı yapmış olan CHP'yi Türkiye'ye karanlık günleri yaşatan geçmişiyle hesaplaşmaya çağırıyoruz."

Türkiye'de siyaset tarihinde ismi cunta ve darbecilerle yan yana anılan tek parti olan CHP'nin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk ve şaibelerle ilgili tartışmaları perdelemek ve gündemi değiştirmek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldıklarını üzülerek... — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 6, 2025

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik 'cunta' ifadesini kullanması en hafif tabiriyle milletin hür iradesine hakarettir." ifadesini kullanan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin iradesiyle girdiği seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan, meşruiyetini sorgulayan hadsizler önce kendi tarihlerini, vesayetle kol kola yürüdükleri dönemleri, demokrasiyi hiçe saydıkları uygulamaları hatırlasınlar. Hain darbe girişimine milletimizle birlikte 'dur' diyen, vesayet odaklarının kirli planlarına karşı 'her daim milletin iradesinden başka bir irade tanımıyorum' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlemeye devam edeceğiz. Milli iradeye 'cunta' diyenler önce partilerinde yaşadıkları skandalları açıklasın!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik "cunta" ifadesini kullanması en hafif tabiriyle milletin hür iradesine hakarettir.



Aziz milletimizin iradesiyle, girdiği seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan,... — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 6, 2025

Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel'in, milletin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve meşru hükümete yönelik "cunta yönetimi" iftirasının sadece siyasi nezaketsizlik değil, demokrasiye yönelmiş açık bir saldırı olduğunu vurgulayan Tekin, bu söylemin sandığı içselleştiremeyen, milletin kararını yok sayan eski vesayet zihniyetinin bugünkü izdüşümü olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, milletin 27 Mayıs'ı da 12 Eylül'ü de 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O karanlık dönemlerde darbecilerin önünde saf tutan, tankların gölgesinde siyaset yapanlar belliydi. Bugün Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 'cunta yönetimi' diyerek konuşanlar, dün cuntayla kol kola yürüyen zihniyetin devamıdır. Arşivler, CHP'nin darbelerle iç içe geçmiş siyasi sicilini bir bir ortaya koymaktadır.

Bugün aynı CHP, bağımsız yargıyı hedef alarak yeni bir vesayet düzeni kurmanın peşindedir. Mahkeme kararlarını tanımayan, hakimi beğenmeyince adaleti çiğneyen bu anlayış, aslında milletin seçtiklerine değil, milletin kendisine düşmanlık etmektedir. CHP, darbelerle güç devşirmiş, vesayetle iktidar aramış bir partidir. Bugün de o karanlık geçmişin alışkanlıklarıyla, halkın iktidarını itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Ancak artık o devirler geride kalmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu millet bir daha ne darbecileri affeder ne de onlara selam duranları görmezden gelir. Bu topraklarda artık ne vesayet tutar ne de iftira işler. Bu ülkede söz de karar da gelecek de milletindir."

CHP Genel Başkanı'nın, milletin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize yönelik "cunta yönetimi" iftirası, sadece siyasi nezaketsizlik değil; demokrasiye yönelmiş açık bir saldırıdır. Bu söylem, sandığı içselleştiremeyen, milletin kararını yok sayan eski... — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 6, 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda sarf ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Cunta görmek isteyenlerin demokrasiden uzak, kavga ve kaosun, siyasi çıkarların, iradesine ipotek konulan delegelerin yer aldığı kurultaylara bakması yeterlidir. Tarih boyunca darbelerle, cunta ve vesayet düzeniyle anılan bir partinin Genel Başkanına aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. Kendisinin ve yakın çevresinin siyasi menfaat için sınır tanımaz davranışları ve yaptıkları sokak çağrıları, demokratik zeminden uzaklaşmanın ve vesayet özlemlerinin apaçık göstergesidir. Ülkemizin ilerleyişini kirli yollarla durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güveni ve desteğiyle, tarımdan sanayiye, her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."

Cunta görmek isteyenlerin demokrasiden uzak, kavga ve kaosun, siyasi çıkarların, iradesine ipotek konulan delegelerin yer aldığı kurultaylara bakması yeterlidir.



Tarih boyunca darbelerle, cunta ve vesayet düzeniyle anılan bir partinin Genel Başkanı'na aynaya bakmasını tavsiye... — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 6, 2025

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Siyasi rekabet, iftira ve çarpıtmalarla değil milletin karşısına çıkıp ondan yetki istemekle olur. Cunta arayanlar dönüp 15 Temmuz gecesine, o gece kimlerin nerede durduğuna baksın" dedi.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin sandıkta defalarca onayladığı, her dönemde darbe heveslilerine karşı gövdesini siper etmiş bir lidere 'cunta başkanı' demek siyasi acziyetin açık bir dışa vurumudur. Cumhurbaşkanımız tanklara karşı milletiyle birlikte yürümüş, gecesini gündüzüne katarak milli iradeye sahip çıkmış bir liderdir. Siyasi rekabet, iftira ve çarpıtmalarla değil, milletin karşısına çıkıp ondan yetki istemekle olur. Cunta arayanlar dönüp 15 Temmuz gecesine, o gece kimlerin nerede durduğuna baksın" ifadelerini kullandı.

Milletin sandıkta defalarca onayladığı, her dönemde darbe heveslilerine karşı gövdesini siper etmiş bir lidere "cunta başkanı" demek siyasi acziyetin açık bir dışavurumudur.



Cumhurbaşkanımız tanklara karşı milletiyle birlikte yürümüş, gecesini gündüzüne katarak milli iradeye... — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 6, 2025

Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Siz o cuntacılık işlerini bizden iyi bilirsiniz. Milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza 'cuntacı' demek, ancak sırtını vesayete dayayanların dilidir. Kişi kendinden bilir işi. Milletin iradesini yok sayanlar, bu millete hem özür hem de ahlaklı siyaset borçlular."

Siz o cuntacılık işlerini bizden iyi bilirsiniz.



Milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza 'cuntacı' demek, ancak sırtını vesayete dayayanların dilidir. Kişi kendinden bilir işi.



Milletin iradesini yok sayanlar, bu millete hem özür hem de ahlâklı siyaset borçlular. — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) April 6, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yerlikaya, "Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize 'cunta' demek; sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. 'Cunta yönetimi' iftirası, Türkiye'yi yurt dışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de muhalefettir, doğrudan millete hakarettir. Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin, yakın siyasi tarihten "cunta" nedir, darbeler neye yol açar, çok iyi bildiğini, 27 Mayıs'ta Demokrat Parti hükümetinin darbeyle devrildiğini anımsatan Yerlikaya, Başvekil Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının Yassıada'da sözde yargılandığını, ardından idam edildiklerini belirtti.

Yerlikaya, darağacına mahkum edilenlerin sadece Menderes ve arkadaşları olmadığını, bizatihi milletin özgür iradesi olduğunu kaydetti.

"MEŞRU YÖNETİME 'CUNTA' DEMEK TARİHİ BİLMEMEKTİR"

Aradan geçen 64 yıl boyunca milletin "cuntacı" zihniyeti fikirlerde ve vicdanlarda mahkum ettiğini, etmeyi de sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"12 Eylül'de demokrasi askıya alındı, Meclis kapatıldı, siyasi liderler susturuldu. 28 Şubat darbesiyle milli irade vesayet altına alınmak istendi. 15 Temmuz 2016'da, FETÖ eliyle başlatılan hain darbe girişiminde, milletin silahları millete çevrildi, Meclis bombalandı. Aziz milletimiz, gerçek 'cunta nedir, kimler vesayet heveslisidir' çok iyi bilmektedir. Çünkü acı tecrübelerle bunu defalarca tecrübe etmiştir. Buna rağmen meşru yönetime 'cunta' demek, ya tarihi bilmemektir ya da bilerek ve isteyerek yalan söylemektir.

Bu ifadeyi kullananların niyeti, geçmişin vesayet zihniyetini yeniden hortlatmak, millet iradesini değersizleştirmek ve toplumumuzu kutuplaştırmaktır. Milletimizin oyuna saygı duymayan, sandıktan çıkan iradeyi küçümseyen anlayış, demokrasiyi savunamaz, olsa olsa kendi başarısızlığının gölgesinde konuşur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Milletin iradesini yok sayan her türlü beyan ve girişime karşı hukuk devreye girecek; milletin emanetine sahip çıkılacaktır."

Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize "cunta" demek; sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. "Cunta yönetimi" iftirası, Türkiye'yi yurtdışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 6, 2025

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN ÖZEL'E SERT TEPKİ: ARTIK HADDİNİ BİL

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

Artık haddini bil!

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.

Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye'yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik.

Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel'dir.

Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel'dir.

Haftalardır dış güçlerden medet uman, "terk edilmiş hissediyoruz" diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel'dir.

Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel'dir.

Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz!

Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Artık haddini bil!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.



Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.



Türkiye'yi hedef alan her... — Hakan Fidan (@HakanFidan) April 6, 2025

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