'Bakanlığa ait' demişti ama... Muhittin Böcek'in algı operasyonu belgelerle çürütüldü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı "rezalet" diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL, GERÇEKTEN UTANÇ KAYNAĞI BU"



Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı, "İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiç bir yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası Uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiç bir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış" ifadelerini kullandı.

BÖCEK'İN 'BAKANLIĞA AİT' DEDİĞİ BİNA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇIKTI



Karadağlı'nın "Rezalet, belediye bunu görmüyor mu?" sözlerine yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Rezalet dediği bina bakanlığın" algısına başvurdu.

Binanın mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu gösteren belgelerle konuşan Karadağlı "Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait biz kiracıyız. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" diye konuştu.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da iki yıl önce binanın bakım ve onarımı için yazı gönderdiğini ancak CHP'li belediyenin bu yazıyı dikkate bile almadığı belirlendi.