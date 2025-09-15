İSTANBUL 26°C / 18°C
  Bakanlığı harekete geçiren şiddet olayı: Hız uyarısı yaptı çocukların önünde darbedildi
Güncel

Bakanlığı harekete geçiren şiddet olayı: Hız uyarısı yaptı çocukların önünde darbedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan cip sürücüsünü uyaran baba, çocuklarının gözü önünde darbedildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini ve adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

15 Eylül 2025 Pazartesi 18:39
Bakanlığı harekete geçiren şiddet olayı: Hız uyarısı yaptı çocukların önünde darbedildi
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir."

Suçları cezasız kalmayacak

İzmir'de karakola silahlı saldırı... 2 polisimiz şehit oldu: Saldırgan yaralı yakalandı
