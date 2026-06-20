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Bakanlığın Ankara'ya hediyesi: Yeni millet bahçesi dolup taştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025 yılında Ankara'ya kazandırılan İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, hafta sonu düzenlenen renkli bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar pek çok sosyal donatıya sahip olan millet bahçesine akın eden Başkentliler, düzenlenen etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Özellikle çocuklar uçurtma şenliği ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlenirken, aileler de modern tesisin sunduğu imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Bakanlığın Ankara'ya hediyesi: Yeni millet bahçesi dolup taştı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, 2025 yılında açılmıştı. Üç köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler ve elektronik oyun alanlarının bulunduğu millet bahçesinde hafta sonu şenlik düzenlendi. Millet bahçesine akın eden Başkentliler doyasıya eğlendi.

"GAYET GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Çocuklarıyla hafta sonu güzel vakit geçirmeye geldiğini söyleyen Mustafa Erkal, "Gayet güzel bir etkinlik. Çok hoşumuza gitti. Hava da çok güzel. Çocuklar uçurtma uçuruyor. Ücretsiz oyun alanları var. Gerçekten çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

"HER YER ÇOK GÜZEL, HER ŞEY VAR"

Mustafa Erkal'ın oğlu Hasan Yağız Erkal ise etkinliklerden çok memnun olduğunu kaydederek, "Her yer çok güzel, her şey var. Çok eğleniyorum. Başta şişme havuzlarda oynadım. Sonra annemle uçurtma almaya gittik. Daha yeni geldik. Şu anlık başka planım yok" ifadelerini kullandı.

"ŞENLİĞİ DUYUNCA SABAHTAN GELDİK"

Uçurtma uçuran Kubilay Kazım Çayır ise, "Çok eğlenceli bir yer. Harika yapmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Süper bir yer. Herkese tavsiye ederim. Çocuklarıma yüz boyaması yapıldı. Düzenli olarak her hafta geliyorum. Bugün şenliği duyunca sabahtan geldik. Keyfimiz yerinde" dedi.

"BURAYA GELMEYİ ÇOK SEVİYORUZ"

Kubilay Kazım Çayır'ın kızı Elzan Tuğba Çayır ise şenlikte çok eğlendiğini ifade ederek, "Sıralar olmasına rağmen çok eğlenceli yerler. Yüzümü boyattım. Şimdi de arkadaşlarım geldi, onlarla voleybol oynadık. Bayağı eğlenceli geçti. Babamla uçurtma uçurmayı çok severiz. Buraya gelmeyi çok seviyoruz. Çünkü burası çok güzel bir yer" şeklinde konuştu.

Şenlikte hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik programlar düzenlendi.

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  • çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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