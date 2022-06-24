Bakanlığın desteğiyle çorak araziler mahsul doldu

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle uygulanan Sebze Üretim Alanlarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında geçen yıl il genelinde çiftçilere verilen yüzde 90'ı hibe 128 bin domates, biber, patlıcan, salatalık, lahana, marul, karpuz gibi sebze ve meyve fidesi, 200 dekar alanda toprakla buluşturuldu.

Bu fidelerden 55 bininin dikimi, Silopi ilçesinin Irak sınırına yakın Buğdaylı, Kavaközü, Bostancı, Ovaköy, Başköy, Aktepe, Kapılı ve Çardaklı köylerinde daha önce tarımsal üretim yapılmayan 60 dekar arazide yapıldı.

Fideler meyve ve sebze verirken çorak araziler tarımsal üretimle canlandı.

İl genelinde sebze ve meyve yetiştirilen arazilerde istihdam sağlandı, üretilen sebze ve meyveler köylülere gelir oldu.

- "HEDEFİMİZ 1500 DEKAR ALANA ULAŞMAK"

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, proje doğrultusunda geçen yıl fide dağıtımına 7 çiftçi ve 70 dekar ile başladıklarını, bu yıl 200 dekar alana ulaştıklarını söyledi.

Acar, ilde 128 bin fide dağıttıklarını belirterek "İl geneline baktığımızda dışarıya bağımlı olduğumuzu gördük ve bu eksikliği gidermek için böyle bir proje geliştirdik. 5 yıl içinde hedefimiz 1500 dekar alana ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda amacımız ilimizde genç nüfusa istihdam alanı sağlamak. Projelerimiz devam edecek." dedi.

Projelerin çiftçilerin talepleri doğrultusunda süreceğini belirten Acar, Silopi ilçesinin Irak sınırına yakın köylerinde ise 60 dekar alanda sebzecilik yapıldığını, bu projeden 15 çiftçinin faydalandığını aktardı.

Acar, verimin gayet güzel göründüğünü dile getirerek "İnşallah bu projelerle 5 yıl içinde ilimizin sebze ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

Yapılan üretimi yerinde görmeleri amacıyla farklı ilçelerdeki, beldelerdeki çiftçileri de alana getirdiklerini anlatan Acar, bu yıl 16 üreticiye sera kuracaklarını da kaydetti.

- ÜRETİCİLER MEMNUN

Buğdaylı köyündeki çiftçilerden İsmail Uçar, aldığı fide desteği ile sınırdaki arazisinde sebze ve meyve ürettiğini belirtti.

Tarlasında yaz kış üretim yaptığını anlatan Uçar, "Yanımda şu an 18 kişi çalışıyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinin desteğiyle daha fazla kişiye istihdam sağlamayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çardaklı köyünde seracılık yapan Nurettin Tayşun da 4 dekar alanda domates ve salatalık yetiştirdiğini anlatarak her dekarda 10 ton verim elde ettiğini, 8 kişiye de istihdam sağladığını aktardı.

İdil'in Sırtköy beldesinde sebze ve meyve üreten Emine Akman ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kendilerini örnek çiftlerle buluşturarak daha iyi verimin nasıl elde edilebileceğini gösterdiğini söyledi.

Akman, "Buraya gelerek eksiklerimizi gördük. Karşılıklı bilgi alışverişi oldu, çok verimli geçti." dedi.

