İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5522
  • EURO
    39,648
  • ALTIN
    3416.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlığın İstanbul'daki metro hattına yoğun ilgi: 17 milyon yolcuyu geçti
Güncel

Bakanlığın İstanbul'daki metro hattına yoğun ilgi: 17 milyon yolcuyu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açıldığı günden bu yana 17,1 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Bakanlığın İstanbul'daki metro hattına yoğun ilgi: 17 milyon yolcuyu geçti
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu hattın, İstanbul trafiğinin azalmasına büyük katkı sağladığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendiren Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, açıldığı günden bu yana 17,1 milyon yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğundaki ve 7 istasyona sahip metro hattının, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar olmak üzere İstanbul'un yoğun nüfuslu 4 ilçesine kesintisiz ulaşım sunduğunu vurguladı. Hattın hizmete girmesiyle, Bakırköy ile Kirazlı arasındaki ulaşım süresinin 13,5 dakikaya düştüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Kayaşehir'den Bakırköy İDO'ya ulaşım sadece 39 dakikada sağlanıyor. Projemiz, İstanbul'un şehir içi ulaşımına nefes oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonları ile Kayaşehir'den yola çıkan yolcuların, Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebildiğinin altını çizen Uraloğlu, hat ile Kirazlı İstasyonunda, Kayaşehir-Kirazlı Metrosu'na ve Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu'na bağlanıldığını belirtti.

Uraloğlu, İncirli İstasyonunda da metrobüs hattına ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna bağlandığına değinerek, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul deniz otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlandığını aktardı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla İstanbul'un geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini bildiren Uraloğlu, daha hızlı, konforlu ve erişilebilir ulaşım hedefiyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.