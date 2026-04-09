İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5847
  • EURO
    52,2798
  • ALTIN
    6835.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlığın market denetimleri sürüyor! 60 liradan alıp 220 TL'den satışa sundular
Bakanlığın market denetimleri sürüyor! 60 liradan alıp 220 TL'den satışa sundular

Ticaret Bakanlığı, Bursa'daki marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarını açıkladı. Bu kapsamda bir zincir markette satışa sunulan kuru sarımsak ürününün, ilgili firma tarafından 60 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 220 TL'den sunulduğu tespit edildi.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Bursa İl Müdürlüğümüzce 2-8 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.

Yapılan incelemelerde; Bursa ili Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette satışa sunulan kuru sarımsak ürününün, ilgili firma tarafından 60 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 220 TL'den sunulduğu tespit edilmiş olup, ürün bazında haksız fiyat artışı şüphesi oluşması nedeniyle firmadan savunma talep edilmiştir.

Ayrıca denetimler kapsamında 5 gün boyunca toplam 21 marketin meyve ve sebze reyonlarında 46 farklı üründe haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirilmiş; künye bilgisi bulunmayan işletmeler uyarılarak takibe alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda işletmelere ilişkin gerekli idari süreçler başlatılmış olup, dosyalar Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilecektir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.