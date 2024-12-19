Bakanlık, 564,1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği sağladı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, vatandaşların sosyal yardımlara bağlı kalmadan sosyoekonomik hayatın içerisinde yer almaları ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, çalışabilir durumda olan ve sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin istihdamına yönelik üç aşamalı "İşe Yönlendirme Yardımı", "İşe Başlama Yardımı" ve "Özel İşveren Sigorta Prim Desteği" sağlanıyor.

İlk adım olan İşe Yönlendirme Yardımı'nda, kişilere, İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri halinde, iş görüşmesine gidiş ve başvuru ile kabul aşamasındaki giderleri için yıl içerisinde azami 3 kez olmak üzere maddi destek veriliyor.

Bu durumda bulunanların işe yerleştirilmeleri halinde, aynı yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücret tutarının üçte biri kadar İşe Başlama Yardımı yapılıyor.

- SİGORTA PRİMLERİNİ 1 YIL BOYUNCA BAKANLIK KARŞILIYOR

Bakanlık, sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmeleri durumunda, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca karşılıyor.

Bu kapsamda, işverenlere 2024'te 127 bin sosyal yardım yararlanıcısı adına 564,1 milyon liralık Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verildi.

- İŞİ KABUL ETMEYENLERİN SOSYAL YARDIMLARI KESİLİYOR

Bakanlığın sunduğu istihdam desteğinin cezai müeyyidesi de bulunuyor.

İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyen vatandaşların faydalandıkları sosyal yardımlar, 1 yıl boyunca kesiliyor.