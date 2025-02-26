Bakanlık 81 ilde ''Ebeveynler için Dijital Farkındalık Atölyesi'' düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enstitü Sosyal iş birliğiyle 81 ilde 'Ebeveynler için Dijital Farkındalık Atölyesi' düzenledi. Aile içerisinde sağlıklı bir dijital iletişim ortamı oluşturmak, toplumu, aileleri ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla düzenlenen atölyelerde ebeveynlere 'Dijital Çağda Ebeveynlik', 'Etkili İçerik Analizi', 'Dijital Oyun Dünyası ve Çocuk' ile 'Dijital Etik ve Netiket' olmak üzere dört oturumda eğitimler verildi. Bakanlık tarafından düzenlenen çevrim içi video konferanslarda alanında uzman eğitmenlerin verdiği eğitimlere 81 ilden yaklaşık bin aile katıldı. Eğitim süresince anne babalara ön test ve son test yapılarak bilgi ve farkındalık seviyelerinin gelişimleri analiz edildi.

Bakanlık, yıl boyunca çocukların dijital dünyada güvende kalabilmesi için ebeveynlerin çocuklarıyla etkili iletişim kurması ve onlara rol model olması amacıyla dijital farkındalık eğitimlerini yaygınlaştırarak, daha fazla aileyi bu eğitimlerle buluşturmayı hedefliyor.